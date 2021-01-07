İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 225 litre etil alkol ve 87 aroma kiti ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Dezenfektan ve yüzey temizleyicide kullanılan alkol

Ele geçirilen ve ‘içki’ adı altında ticareti yapılan malzemelerin çoğunun dezenfektan, yüzey temizleyici ve kozmetik alanlarında kullanılan ‘tıbbi alkol’ olduğu belirlendi.