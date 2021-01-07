Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 12:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dezenfektandan sahte içki yapıyorlardı: 3 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda dezenfektan, yüzey temizleyici ve kozmetik alanlarında kullanılan ‘tıbbi alkol’ ile sahte içki hazırlayan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 225 litre etil alkol ve 87 aroma kiti ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Dezenfektan ve yüzey temizleyicide kullanılan alkol
Ele geçirilen ve ‘içki’ adı altında ticareti yapılan malzemelerin çoğunun dezenfektan, yüzey temizleyici ve kozmetik alanlarında kullanılan ‘tıbbi alkol’ olduğu belirlendi.
Etiketler: Sahte İçki
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