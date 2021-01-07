Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Necdet C., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi son savunmasını yapan Necdet C., pişmanlık duyduğunu belirterek, olay sırasında kendini korumak için ateş ettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı "kan gütmek saikiyle hamile olduğu bilinen kadını öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

4 Mayıs 2018'de, iki aile arasında cinayetle başlayan husumet sonrası Necdet C. Murtaza E.'nin birlikte yaşadığı İpek Yılmazcan'ın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki evine gitmişti. 9 aylık hamile olan Yılmazcan'a tabancayla ateş eden Necdet C., olay yerinden kaçmıştı.