Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi eser kaçakçısına suçüstü: 135 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Batman'da tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı. Aramada 135 sikke ele geçirildi, bir kişi yakalandı. Sikkeler, Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalıştığı istihbaratı üzerine harekete geçti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlı suçüstü yakalandı, 135 sikke ele geçirildi.
Sikkeler, Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Tarihi Eser Müze
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