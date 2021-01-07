Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonunda yangın: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonundaki pompaların olduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İstasyonda çalışan 2 kişi alevler nedeniyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında akaryakıt pompaları kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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