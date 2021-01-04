Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan Hanife Büşra Konyar, henüz 17 yaşında. 31 Aralıkta ilçe merkezinde kuzeni ile yürürken birden yere yığıldı. Başında kanama olduğu fark edildi, hemen hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alındı

Hastanede tedavi altına alınan genç kızın kafasına yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Genç kız yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

"Teslim olsun"

Genç kızın amcası Şaban Konyar, "Bunu atan kimse ki buradan mutlaka haberlerde de izleyecek, duymuştur. Bunun vicdanı var yani kendisi teslim olsun" dedi.

Polis bölgede kapsamlı bir teknik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Suçlu olup olmadığı mermi çekirdeğinin kriminal raporuyla netlik kazanacak.