TRT Ankara Radyosu’nda 44 yıl Spiker ve diksiyon uzmanı olarak çalışan Aylin Özmenek koronavirüse karşı verdiği mücadele sonrasında kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu.

79 yaşında yaşamını yitiren Özmenek için Kocatepe Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

[Fotoğraf: AA]

Özmenek'in naaşı, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özmenek'in TRT geçmişi

TRT'nin ilk spikerlerinden Özmenek, TRT Ankara Radyosu'nda 44 yıl spikerlik ve diksiyon uzmanı olarak çalıştı.

Özmenek, uzun yıllar TRT Radyo 3'te "Gençlere", "Beyaz Perde'den", "Ses Ustaları", "Yeni Plaklar Yeni Yorumlar" gibi çok sayıda klasik ve hafif müzik programları yaptı.

Yıllarca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın hafta sonu konserlerinin canlı yayınlarını sunan Özmenek, birçok spikerin yetişmesinde de önemli rol oynadı.

Ağustos 2020'de hayatını kaybeden gazeteci Varlık Özmenek'in eşi olan Aylin Özmenek, TRT 'de bazı programlarda da görev aldı.