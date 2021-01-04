Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün gizli yapılanmasına 11 ilde operasyon: 26 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün "Gizli avukat yapılanması", "Gizli askeri yapılanması" ile diğer gizli yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.
Haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli, Edirne merkez olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat, Konya, Bayburt, Trabzon, Isparta ve Siirt illerinde gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ
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