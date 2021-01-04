Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün "Gizli avukat yapılanması", "Gizli askeri yapılanması" ile diğer gizli yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli, Edirne merkez olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat, Konya, Bayburt, Trabzon, Isparta ve Siirt illerinde gözaltına alındı.