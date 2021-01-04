Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmadı
Başkent'te, 3 bin 127 kutu sahte ilaç ile toplam 344 litre kaçak ve sahte alkollü içkiye el koyuldu. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Ankara'da kaçakçılara göz açtırılmıyor.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Aralık-3 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 3 bin 127 kutu sahte ilaç, toplam 344 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 1795 kaçak muhtelif eşya, 82 kilogram kaçak tütün ve 7 tarihi sikke ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Kaçak İçki Sahte İçki Kaçakçılık
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