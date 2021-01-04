Ankara'da kaçakçılara göz açtırılmıyor.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Aralık-3 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 3 bin 127 kutu sahte ilaç, toplam 344 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 1795 kaçak muhtelif eşya, 82 kilogram kaçak tütün ve 7 tarihi sikke ele geçirildi.