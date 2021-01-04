Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan otomobilden 5 bin uyuşturucu hap çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te bir otomobile düzenlenen operasyonda 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda ekipler, Mücahitler Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptığı aramada 5 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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