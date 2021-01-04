Elbistan Belediyesi'nce kadın üreticilerin desteklenmesi amacıyla, ilçede "tanzim satış noktası" oluşturuldu.



Ağırlıklı olarak kırsal mahallelerdeki kadınların ürettikleri ev salçası, nohut, tarhana ve ay çekirdeği gibi ürünlerin internet üzerinden de satışı gerçekleştiriliyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, evlerde üretilen organik ürünleri internet üzerinden de pazarlamaya başladıklarını açıkladı.



Gürbüz, ürünlere hem yurt içinden hem de yurt dışından talep olduğunu söyledi.

İnternet üzerinden ilk yurt dışı satış İngiltere'ye gerçekleştirildi.