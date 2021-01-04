Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sular çekildi, 36 yıl sonra gün yüzüne çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş’ta Menzelet Barajı altında kalan Şadalak köyü, kuraklık sebebiyle sular çekilince 36 yıl sonra gün yüzüne çıktı.
Merkez Onikişubat ilçesindeki Sır Barajı'nda suların azalmasıyla gün yüzüne çıkan köyün ardından, yine aynı ilçedeki Menzelet Barajı içinde de bir yerleşim yeri suların çekilmesiyle ortaya çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
36 yıl önce yapılan baraj sonrası su altında kalan Şadalak köyü, azalan yağışlar ve ortaya çıkan kuraklık neticesinde yeniden gün yüzüne çıktı.
[Fotoğraf: İHA]
Bölgede 17 Mayıs 2020 tarihinde kaydedilen görüntülerde, barajın dolu olduğu gözlemlenirken, bugün azalan yağışlar sonrası kuraklık daha belirginleşti.
[Fotoğraf: İHA]
Yerleşim bölgesinde yer alan ev, mezarlık ve çeşme gibi yapıların kalıntıları hem kara hem de havadan görüntülendi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kuraklık
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