Merkez Onikişubat ilçesindeki Sır Barajı'nda suların azalmasıyla gün yüzüne çıkan köyün ardından, yine aynı ilçedeki Menzelet Barajı içinde de bir yerleşim yeri suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

36 yıl önce yapılan baraj sonrası su altında kalan Şadalak köyü, azalan yağışlar ve ortaya çıkan kuraklık neticesinde yeniden gün yüzüne çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Bölgede 17 Mayıs 2020 tarihinde kaydedilen görüntülerde, barajın dolu olduğu gözlemlenirken, bugün azalan yağışlar sonrası kuraklık daha belirginleşti.

[Fotoğraf: İHA]

Yerleşim bölgesinde yer alan ev, mezarlık ve çeşme gibi yapıların kalıntıları hem kara hem de havadan görüntülendi.

[Fotoğraf: İHA]