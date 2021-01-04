Mehmetçik'ten çocuklara gıda ve kıyafet yardımı
Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Suriyeli çocuklara gıda ve kışlık kıyafet yardımında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan askerlerin, AFAD koordinatörlüğünde Suriyeli çocuklara gıda ve kışlık kıyafet yardımında bulunduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Suriyeli çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde Kahramanca görev yapan Mehmetçiklerimiz, AFAD koordinatörlüğünde; 75 adet gıda paketi, 200 adet hırka, 250 adet çocuk montu, 250 adet plastik çocuk botu ve 1500 adet bebek bezi dağıttı" sözlerine yer verildi.
Suriyeli çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde Kahramanca görev yapan Mehmetçiklerimiz, AFAD koordinatörlüğünde; 75 adet gıda paketi, 200 adet hırka, 250 adet çocuk montu, 250 adet plastik çocuk botu ve 1500 adet bebek bezi dağıttı.#MSB #TSK pic.twitter.com/OK8ZqU5LDm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 4, 2021