Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Muş'un Hasköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 2 Ocak'ta Koğuktaş köyü kırsalında "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda tespit edilen PKK'lı teröristlerce kullanılan depoda 2 el bombası ve 635 kalaşnikof mühimmatı bulundu.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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