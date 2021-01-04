Antalya Müze Müdürlüğü ile güvenlik sistemlerini kuran firma arasında Mevlevihane, Atatürk Evi ve Etnografya müzeleri ile Karain Mağarası'ndaki bazı kameralar ve güvenlik sistemleriyle ilgili cihazların çalışmadığı yönündeki karşılıklı suçlamalar devam ederken, Antalya Müzesi'nde de 4 kameranın çalışmadığı belirlendi.

Önemli eserlerin kayıp olduğu iddiası

Geçen yıl eylül ayında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği 'müzede bazı eserlerin kayıp olduğuna dair' yazıyla inceleme talep edildi.

[Fotoğraf: DHA ]

Kaçırıldıkları ülkelerden hukuki mücadelelerle uzun yıllar sonra geri getirilen Yorgun Herakles, Herakles Lahdi, Yüzyılın Hazinesi Elmalı Sikkeleri, Noel Baba olarak bilinen Aziz St. Nikholas'un kemikleri gibi paha biçilmez binlerce tarihi eserin bulunduğu Antalya Müzesi'nde kayıp eserler olduğuna ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Müzelerde güvenlik açığı

Kayıp eserlerle ilgili soruşturma devam ederken, Antalya'daki müzelerde yaşanan ciddi güvenlik sorunlarının bulunduğu da iddia edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Antalya Müze Müdürlüğü'nce Atatürk Evi, Karain Mağarası, Aspendos, Perge, Etnografya ve Mevlevihane müzelerinin kamera, hırsız ve yangın alarm sistemlerinde arıza olduğu, kameraların çalışmadığı ve arızaların giderilmediğine dair tutanaklar tutuldu.

Firma suçlamaları 'çirkin' olarak değerlendirdi. Müze Müdürlüğü ve firma arasında tartışma sürerken, müze ve ören yerlerinde büyük bir güvenlik açığı oluştuğuna dikkat çekiliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Karalama iddiası

Firmanın Müze Müdürlüğü'ne gönderdiği son yazıda ise, şöyle denildi:

"Ne amaçla olduğu anlaşılamayan sebeple doğrudan temin ihalesinin yapıldığı 21 Aralık 2020 tarihinden sonra firmamız bakım anlaşması olan noktalara sokulmadığı gibi firmamızın karalanması amacıyla 25 Aralık'tan itibaren acil yapılması gereken sıkıntılar ortaya çıkarılmış, firmamız zor durumda bırakılmaya çalışılmıştır. Bu konularla ilgili haklarımızı arayacağımızı bildirir, 31 Aralık tarihi itibarıyla Antalya Müze ve Ören yerlerinde güvenlik açığı oluşmaması için gereğinin yapılmasını arz ederiz."