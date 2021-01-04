Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’daki denetimlerde 1 haftada 44 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana’da polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 44 silah ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 206 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 28 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021 arasında kent genelinde denetim yaptı.
Ruhsatsız 20 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, 12 av tüfeği ile 11 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 265 mermi, 86 kartuş ele geçirildi.
13 iş yerine kumardan işlem
Ekipler ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen 3 otomobil, iki elektrikli bisiklet ve 16 motosiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 206 kişiyi yakaladı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 13 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma
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