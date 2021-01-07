Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da bir sürücü, park halindeki aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde caddede bulunan otomobiline bindiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan Murat S. yaralandı.
Koluna 2 mermi isabet eden Murat S., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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