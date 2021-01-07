Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'da polisin "dur" ikazına uymayan araçta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara uygulama noktasından şüphe üzerine ticari bir aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazını dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı araç, kovalamacanın ardından durduruldu.
Araç şoförü gözaltında
Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve Avrupa'ya gitme hazırlığında oldukları belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sürücü A.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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