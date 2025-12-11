Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
Bilim Teknoloji
TRT Haber 11.12.2025 17:20

TEKNOFEST 2026'nın tarihi belli oldu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, önümüzdeki TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

TEKNOFEST 2026'nın tarihi belli oldu

Ayrıntılar geliyor...

Şanlıurfa Teknofest
