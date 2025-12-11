Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
Dünya
The Guardian 11.12.2025 18:10

Disney'den OpenAI'a 1 milyar dolarlık yatırım

Walt Disney, yapay zeka girişimi OpenAI'a 1 milyar dolarlık büyük bir sermaye yatırımı yapacağını duyurdu. Bu anlaşma, OpenAI'ın metinden video oluşturan aracı Sora'nın, Disney karakterlerini kullanmasına olanak tanıyacak.

OpenAI ve eğlence devi arasındaki üç yıllık lisans anlaşması kapsamında, Sora kullanıcıları artık 200'den fazla Disney, Marvel, Pixar ve Star Wars karakterini kullanarak, kendi belirledikleri istemlerle kısa sosyal videolar üretebilecekler. Ayrıca, kullanıcılar tarafından oluşturulan seçilmiş bazı videoların Disney+ platformunda yayımlanması da planlanıyor.

Disney CEO'su Bob Iger, bu anlaşmayı, şirketinin "ikonik hikayeleri ve karakterlerini" OpenAI'ın yapay zeka teknolojisiyle birleştiren bir adım olarak övdü. Iger, bu işbirliğinin "hayal gücünü ve yaratıcılığı Disney hayranlarının ellerine, daha önce hiç görmediğimiz şekillerde teslim edeceğini" iddia etti.

Ancak bu gelişme, Hollywood'da yapay zekânın sektör üzerindeki etkisi, yaratıcıların ifade özgürlüğü ve hakları konusunda yaşanan yoğun endişelerin ortasında gerçekleşiyor.

Disney, aynı zamanda ChatGPT'nin üreticisi olan OpenAI'ın önemli bir müşterisi haline gelerek, yeni ürün ve araçlar geliştirmek için OpenAI'ın uygulama programlama arayüzlerini (API) de kullanacak. Şirketler, ChatGPT'nin kendi çalışanları için de kullanılacağını belirtti.

Iger, anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Teknolojik yenilik, eğlencenin gelişimini sürekli şekillendirmiş, dünyaya harika hikayeler yaratmanın ve paylaşmanın yeni yollarını getirmiştir. Yapay zekâdaki hızlı ilerleme, sektörümüz için önemli bir an teşkil ediyor. OpenAI ile yaptığımız bu işbirliği sayesinde, yaratıcıların ve eserlerinin haklarına saygı gösterirken ve onları korurken, üretken yapay zekâ aracılığıyla hikaye anlatımımızın erişimini özenli ve sorumlu bir şekilde genişleteceğiz."

