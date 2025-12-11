Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
Dünya
AA 11.12.2025 17:37

Time dergisi, yapay zekanın mimarlarını "Yılın Kişisi" seçti

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisi, bu yıl Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ve ABD’li iş insanı Elon Musk'ın aralarında bulunduğu yapay zekanın mimarlarını "Yılın Kişisi" olarak belirledi.

Time dergisi, yapay zekanın mimarlarını "Yılın Kişisi" seçti

Time dergisinin internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre "Yılın Kişisi", tek bir isim yerine "yapay zekanın mimarları" şeklinde adlandırıldı.

Derginin paylaştığı kapak fotoğraflarında yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde öncü olmuş birçok kişi yer aldı.

Charles Clyde Ebbets tarafından 1932'de çekilmiş ünlü "Lunch atop a Skyscraper" fotoğrafından esinlenilen birinci kapakta sırasıyla Zuckerberg, Advanced Micro Devices (AMD) CEO'su Lisa Su, Musk, Huang, OpenAI CEO'su Sam Altman, DeepMind Technologies şirketinin CEO'su Demis Hassabis, Anthropic yapay zeka şirketinin CEO'su Dario Amodei ve yapay zeka alanındaki öncü çalışmalarıyla "yapay zekanın vaftiz annesi" olarak tanınan Fei-Fei Li yer aldı.

"A ve I" harflerinin inşa edildiği alanın gösterildiği ve yapay zekanın inşa sürecini temsil eden kapakta da diğerlerine yer verildi.

"2025, geri dönüşün olmayacağının anlaşıldığı yıl oldu"

Derginin ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, "2025, yapay zekanın tam potansiyelinin ortaya çıktığı ve geri dönüşün olmayacağının anlaşıldığı yıl oldu. Düşünen makinelerin çağını getirdikleri, insanlığı hayran bıraktıkları ve endişelendirdikleri, bugünü dönüştürdükleri ve mevcut olanın ötesine geçtikleri için yapay zekanın mimarları, TIME dergisinin '2025 Yılının Kişisi' seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Dergi, 2024'te ABD Başkanı Donald Trump'ı, 2023'te de Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'i "Yılın Kişisi" seçmişti.

Yapay Zeka Mark Zuckerberg Elon Musk
