Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkında 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Muş'ta 8 hırsızlık suçundan 18 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması amacıyla 6 Ocak'ta kent merkezinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 8 hırsızlık dosyasından 18 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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