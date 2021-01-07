Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 7 işlemeli taş ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen işlemeli 7 taş ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuzeli ilçesine bağlı Bakırcı Mahallesi'nde şüphelinin evinde çok sayıda tarihi eser niteliğinde parçaların bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 sütun ayağı, 5 yalak taşı ve 1 delikli taş ele geçirdi.
Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen işlemeli taşlar, Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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