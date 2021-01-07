Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 2020 yılında sektörden kaynaklanan muhtemel kirleticiler ve çevre mevzuatı kapsamında sağlanması gereken standartları bir arada ele aldı, çevre denetim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çevre kirliliğinin önlenmesi için 1320 denetim yapıldı. 120 tesisin Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edildi. Bu tesislere toplam 10 milyon 283 bin lira idari ceza yazıldı, 14 tesis için de faaliyet durdurma kararı verildi.

2021 yılında ani ve planlı denetimler yapılacak. Çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yaptırım uygulanmaya devam edilecek.