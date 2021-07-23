Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 21:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serinlemek istediği Atatürk Barajı'nda boğuldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adıyaman'da bir kişi serinlemek için girdiği Atatürk Baraj Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti.
Adıyaman merkez Kızılcapınar köyü bölgesinde, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren 18 yaşındaki Mustafa Kalkan bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi.
Olay yerine jandarma ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Olay yerine giden dalgıç ekipleri bir süre sonra Mustafa Kalkan’ın cansız bedenine ulaştı.
Mustafa Kalkan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
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