Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avşa Adası'nda yangın
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'ndaki makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına aldı.
Yiğitler Mahallesi'nin arka bölümünde bulunan, yerleşim yerlerinin uzağındaki makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 1 araç, Balıkesir itfaiyesine bağlı 5 araç ve 13 personelin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.
Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.
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