Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da çöplük alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöplük alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Denizciler Mahallesi'ndeki İskenderun Belediyesi Garajı'nın üst bölgesinde bulunan çöplük alandan dumanların çıktığını görenler itfaiyeye ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 5 arazöz, helikopter ve yer işçisi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saatte yangını söndürdü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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