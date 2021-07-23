Denizciler Mahallesi'ndeki İskenderun Belediyesi Garajı'nın üst bölgesinde bulunan çöplük alandan dumanların çıktığını görenler itfaiyeye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 5 arazöz, helikopter ve yer işçisi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saatte yangını söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.