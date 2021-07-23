Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 18:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kereste yüklü tır devrildi, TEM ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde TEM Otoyolu’nda, kereste yüklü tır, otomobile çarpıp devrildi. Tır şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampası mevkiinde, saat 16.30 sıralarında, Mehmet Ali Işık yönetimindeki tır, aynı yöne giden Engin Çelik yönetimindeki otomobile çarpıp devrildi.
Kazada tır şoförü Mehmet Ali Işık yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Işık, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Araçlar, Düzce gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Trafik Kazası Ulaşım
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