Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kamyonet 20 metrelik köprüden devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de özel bir üniversiteye ait kamyonet devrildi. Meydana gelen kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Halil Çapar idaresindeki özel bir üniversiteye ait kamyonet, 34. Cadde Mersin Stadyumu karşısındaki yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki set köprüden narenciye bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ve kızı Dilek Çapar olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Halil Çapar'ın eşi Fatma Çapar ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
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