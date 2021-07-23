Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Altınoluk'ta çıkan hortum ortalığı birbirine kattı
Balıkesir Altınoluk'ta plajda çıkan hortum, paniğe neden oldu. 2 dakika süren hortumda 3 kişi, uçan eşyaların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Kurban Bayramı tatilinde, tüm sahillerde olduğu gibi Balıkesir Altınoluk Plajı da tatilcilerle doluydu.
Altınoluk Plajında, bir anda çıkan hortum şemsiyeleri, şezlongları havaya savurdu, tatilciler panikle kaçmaya başladı.
2 dakika süren hortumda, 3 kişi uçan eşyaların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Bir şemsiye ise palmiye ağacına saplanarak durabildi.
Hortum sonrası plajda hayat normale döndü.
Etiketler: Balıkesir
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