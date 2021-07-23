Kurban Bayramı tatilinde, tüm sahillerde olduğu gibi Balıkesir Altınoluk Plajı da tatilcilerle doluydu.

Altınoluk Plajında, bir anda çıkan hortum şemsiyeleri, şezlongları havaya savurdu, tatilciler panikle kaçmaya başladı.

2 dakika süren hortumda, 3 kişi uçan eşyaların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Bir şemsiye ise palmiye ağacına saplanarak durabildi.

Hortum sonrası plajda hayat normale döndü.