Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 45 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

9 gün olması kararlaştırılan Kurban Bayramı tatilinin sonuna doğru, tatile çıkan yurttaşların eve dönüş yolculuğunun sürdüğü gözlendi. Zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken, şehirler arası yollarda trafik kazaları da yaşanıyor.

Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti

Mardin-Diyarbakır kara yolunda otomobil, Mazıdağı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada iki piyade uzman onbaşı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Ekber Ağzıküçük yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Osman Sığırcı'nın kullandığı otomobil, Malatya-Adana kara yolunun Çığlık mevkisinde çarpıştı. Kazada Nihat ve Şadiye Ağzıküçük hayatını kaybetti, sürücüler ve Perihan Ağzıküçük yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde M.K. yönetimindeki bir otele ait servis midibüsü, Serik-Belek kara yolu Eminceler mevkisinde Ramazan Günal'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Motosiklette bulunan ve sürücünün annesi olduğu öğrenilen Ayşe Günal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Günal ise Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli Gişeleri mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki Bedrettin Çağatay Yılmaz idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan sürücünün eşi Hanife ile çocukları İbrahim Ediz, Elif Mina ve Tolga Kağan Yılmaz, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren'in kullandığı 07 otomobil, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Tokat-Ankara kara yolu Kartalca köyü yakınlarında devrildi. Kazada sürücü Şenkut Evren yaralandı, annesi Rabiha Kalkan Evren yaşamını kaybetti.

Afyonkarahisar-Konya kara yolu Değirmendere köyü yakınlarında Sadık Türk idaresindeki otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Akalı yaralandı. Yaralılardan Akalı, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'daki kazada 6 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinden Ordu istikametine giden E.U'nun kullandığı hafif ticari araç, yol kenarına devrildi. Ali Özcan idaresindeki hafif ticari araç da devrilen araca vurmamak için manevra yapınca refüje çarptı. Kazada, sürücülerden E.U, araçlardaki Ecenur ve Ebru Soylu, Kübra ve Emre Kaya ile Salih Köroğlu yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Emrullah Gül'ün kullandığı otomobil, Kastamonu-Cide kara yolu Velioğlu mevkisinde, karşı yönden gelen A.T. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Zeynep, Fatih Poyraz ve Ömer Faruk Gül kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.K. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, A.A. idaresindeki panelvan ile tipi araçla çarpıştı. Ters dönen otomobilin sürücüsü ile beraberindeki H.Ç, Ş.K, Ş.K, ve I.K. yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'den Mersin'e giden A.Ö. yönetimindeki yolcu otobüsü Konya'nın Ereğli ilçesinde Adana kara yolunun 12. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek durabildi. Kazada, otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Antalya yolu Şahin Tepesi mevkisinde Zekeriya Arslan idaresindeki otomobil ile Ali Orgun'un kullandığı cip ve Olgun Gökduman yönetimindeki otomobille çarpıştı. Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde Muzaffer A'nın kullandığı otomobil, Nazilli kara yolu Palamutçuk Mahallesi Cevizdibi mevkisinde şarampole devrildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Muzaffer A. ve kızı Hamide G. ile Yeşim G. Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa, Uşak ve Bolu'daki kazalar

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Yaslıca Kavşağı'nda Hasan Baydil idaresindeki otomobil ile Özgür Yeşilkaya yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil yolcuları Pınar Baydil ile Hatice ve Aynur Kaya 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Bostancılar Köyü mevkisinde Süleyman D. yönetimindeki otomobil, Rafet D'nin kullandığı ot balyası yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Selahattin Türkan'ın kullandığı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Çınar rampasında, Hüseyin A. idaresindeki traktöre sollamak isterken arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Türkan, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde 30 kişi hayatını kaybetmiş, 210 kişi yaralanmıştı. Böylelikle tatilin 7 gününde ölenlerin sayısı 38, yaralıların sayısı da 255 oldu.