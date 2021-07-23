Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 690'ıncı gününde devam ediyor.

Oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan anne Sariye Tokay, 20 bayramdır oğlundan ayrı olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız"

Eyleme kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Tokay, şunları kaydetti;

"HDP il binasının önünden kalkmayacağız, peşlerinden ayrılmayacağız, bunu böyle bilsinler. Eylemimizde kararlıyız. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Buna ne hakları var? Oğlum gel, devlete teslim ol. Hiçbir yer anne ve babanın yanı gibi, evin gibi olmaz. Yeter artık dayanamıyoruz, eve dön."

"16 bayramdır çocuğumu göremedim"

Siirt'ten 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eylem yapan baba Nurettin Ödümlü de çocuğuna kavuşmak istediğini belirtti.

"Oğlum, HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldü." diyen Ödümlü, her bayram çocuğuna elbise aldığını anlattı. Ödümlü, "16 bayramdır çocuğumu görmedim, sesini duymadım. HDP'lilerden evladımızı istiyoruz. Bu bayram çocuğum gelmiş olsaydı, dünyalar benim olurdu." şeklinde konuştu.