Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Asmalıevler Mahallesi’nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yakılan sigaradan kaynaklı yangın çıktı. 32 yaşındaki Ahmet Ferruh Erdurur, kısa sürede alevlerin sardığı dairede mahsur kaldı.

Erdurur, balkona çıkarak yardım istedi. Bir süre sonra alevler, balkona kadar ulaştı. Ölümle burun buruna gelen Erdurur, balkon demirlerine tutunup alt kata sarktı ve dikkatli bir şekilde balkona atlamayı başardı.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler kurtardı

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan Erdurur, gelen sağlık ekipleri tarafından sarktığı dairenin balkonundan alınarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.