Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen yolcu otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.
İzmir’den Mersin'e giden A.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, Ereğli-Adana kara yolunun 12. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek durabildi.
Kazada, otobüsteki 5 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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