İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul'daki aşılamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya, "22 Temmuz itibarıyla 1'inci doz, 7 milyon 346 bin 727 ile yüzde 63.1, 2'nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3'üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı" dedi.

Aşının ertelenmemesi gerektiğine dikkat çeken Yerlikaya, “İstanbul’da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.