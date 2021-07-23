Vali Yerlikaya: İstanbul'da bir doz aşılama yüzde 63,1’e ulaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelindeki aşı verilerini açıkladı. Birinci doz aşılamanın yüzde 63,1’e ulaştığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul'daki aşılamaya ilişkin açıklamada bulundu.
Vali Yerlikaya, "22 Temmuz itibarıyla 1'inci doz, 7 milyon 346 bin 727 ile yüzde 63.1, 2'nci doz 3 milyon 951 bin 911 kişi, 3'üncü doz ise 540 bin 890 ile toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı" dedi.
22 Temmuz itibarıyla— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2021
İstanbul’da,
1.doz: 7.346.727
2.doz: 3.951.911
3.doz: 540.890
Toplamda 11.839.528 doz aşı yapıldı.#İstanbul’da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz.
Ertelemeyelim #EnBüyükGücümüzAşı#Covid19 pic.twitter.com/EQDJ93gPF4
Aşının ertelenmemesi gerektiğine dikkat çeken Yerlikaya, “İstanbul’da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.