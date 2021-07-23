Kurban Bayramı tatili sona erenler dönüşe geçti. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan arabalı vapur seferleri evlerine dönen tatilcilerin mağdur olmaması için tarifeye bağlı kalmadan yapılmaya başlandı.

Kayserili Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bekleyen araçlar, polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından gemiye yönlendiriliyor.

Tatilcilerden Yavuz Dereli, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezip İstanbul'a gideceklerini söyledi.

Dünden bu yana bölgede uzun araç kuyrukları olduğunu gözlemlediklerini belirten Dereli, bu nedenle tatillerini erken bitirip dönüşe geçtiklerini ifade etti.