Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz'de yarın da kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların etkisini gece saatlerinde kaybedeceği öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), zamanla Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların etkisini gece saatlerinde kaybedeceği öngörülüyor.
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Karadeniz Bölgesi Meteoroloji Sağanak
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