Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili son bilgileri paylaştı.

Yağışlar neticesinde Arhavi deresi taştı, ilçe merkezi ve köy yolları etkilendi.

450 kişi güvenli alanlara yerleştirildi

Arhavi ilçesinde mahsur kalan 6 kişi ile Murgul ilçesinde mahsur kalan 9 kişi güvenli alanlara transfer edildi.

Ayrıca Arhavi ilçesinden yaklaşık 450 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildi.

Kayıp 1 kişi aranıyor

Murgul ilçesinde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Selde yaralanan 1 kişi ise tedavi altına alındı.

5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi

AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve Jandarma Ekipleri olay bölgesine koordineli şekilde sevk edildi. Bölgeye, Rize, Ardahan ve Erzurum'dan personel ve iş makinesi gönderildi. AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi.

Selden etkilenen mahallerdeki iş yerleri ve evler dolaşılarak tutanaklarla hasar tespiti yapılyor.

Mobil baz istasyonu kuruldu

Sağlık Bakanlığı bölgeye 8 araç ile 24 personel görevlendirdi. Ayrıca haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu sevk edildi.

Yiyecek ve içecek ikramı yapılıyor

Türk Kızılay tarafından Arhavi İlçesi Boğaziçi Mahallesinde 3 ayrı noktada su ve içecek ikramı yapıldı. 7 bin adet ikram malzemesi, 1500 kumanya, 12 bin 250 adet su dağıtıldı, 5 bin kişilik akşam yemeği hazırlıkları başlatıldı.

Elektrik arızalarının giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Arhavi ilçe genelinde 80 trafonun arızalı olduğu ve 4 bin 289 aboneye enerji verilemediği tespit edildi. 10 ekip 30 personel ile arızaların giderilmesi çalışmaları devam ediyor.

Kapalı yollar açılıyor

Trafiğe kapalı yolların açılması için 24 personel ve 14 adet iş makinası ile çalışmalar devam ediyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, metrekareye Hopa'da 183,1 kilogram, Arhavi'de 173,3 kilogram, Murgul'da 116,2 kilogram, Fındıklı'da 79,6 kilogram, Çamlıhemşin'de 64,9 kilogram, Ardeşen Yeşiltepe'de 64 kilogram yağış düştü.