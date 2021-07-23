Kandıra'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan 23 yaşındaki Özcan Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.
Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle girişlerin yasaklandığı Bağırganlı plajında dün girdiği denizde kaybolan Özcan Demir'in bulunması için çalışma yürütüldü.
Suda jetski ile yapılan arama çalışmaları kapsamında kayalık bölgede bulunan Demir'in cesedi, ekiplerin çalışması sonucu bölgeden alındı. Demir'in cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan, cesedin kayalıklardan çıkarılışı sırasında gencin ailesi ve yakınları fenalaştı.
Ailesi ve arkadaşlarıyla dün Gebze'den Bağırganlı'ya gelen 23 yaşındaki Özcan Demir, Kandıra Kaymakamlığınca rüzgarlı hava nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirilen Bağırganlı plajından suya girmiş, bir süre sonra dalgalı denizde gözden kaybolmuştu.
Demir'i bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, dalgıçlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.
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