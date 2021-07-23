Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin ve Rize'de kesilen enerji hatları onarılıyor
[Fotoğraf: AA]
Artvin ve Rize'deki afet bölgelerinde ekiplerin yoğun çalışmasıyla selden etkilenen trafo sayısı 11'e enerjisi kesilen abone sayısı 694'e düşürüldü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize'de sel sonrasında enerjisi kesilen abone sayısının 694'e düşürüldüğünü bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Artvin ve Rize'de meydana gelen sel sonrasında enerji arzındaki son duruma ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
"Afet bölgesinde gerçekleştirilen yoğun çalışmalarla selden etkilenen trafo sayısı 11’e, enerjisi kesilen abone sayısı 694'e düşürülmüştür. Ekiplerimizin çalışmaları aralıksız olarak devam edecek."
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in çalışmaları incelemek üzere Artvin'e hareket ettiği bildirildi.
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