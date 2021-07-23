Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de zincirleme kaza: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Zekeriya Arslan idaresindeki otomobil, Denizli-Antalya yolu Şahin Tepesi mevkisinde karşıdan gelen Ali Orgun'un kullandığı cip ve Olgun Gökduman yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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