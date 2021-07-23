Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusunda yerel sağanak bekleniyor

Mamara Bölgesi'nin parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir ile Tekirdağ'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede günün en yüksek sıcaklığı, Çanakkale'de 32, İstanbul'da 27, Kırklareli'de 29, Kocaeli'de 28 derece olacak.

Şile'de denize girme yasağı uzatıldı

Şile'de sahillerdeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak için gün boyu denize girmek yasaklandı.

İlçede bugün rüzgarın kuzey doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verilmişti.

Kandıra

Kandıra Kaymakamlığı tarafından, ilçe genelinde bulunan tüm plajlarda olumsuz hava koşulları ve dalgalar nedeniyle denize girişler tamamen yasaklandı.

Dün akşam saatlerinde yasak olmasına rağmen denize giren 59 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Denizde kaybolan 22 yaşındaki Özcan Demir'i arama çalışmaları ise devam ediyor.