Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 04:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi
[Fotoğraf: DHA]
Bahçelievler'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, cadde üzerindeki büfeye girdi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, otomobil ve büfede hasar meydana geldi.
Merkez Mahallesi İzzettin Çalışlar Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak büfeye girdi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil ve büfede hasar meydana geldi. İhbar üzerine, otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan, daha önce de 4 kez aynı büfeye otomobil girdiği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
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