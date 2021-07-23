Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 00:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da plastik fabrikasında yangın
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiye ve polise haber verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ise geceyi aydınlatan alevleri söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.
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