Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiye ve polise haber verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ise geceyi aydınlatan alevleri söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.