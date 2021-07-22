Civcivleri ölüme terk ettiler. Onlarcası açlık ve susuzluktan öldü. Kalanların imdadına ise amatör bir balıkçı yetişti.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü çevresine bırakılan yaklaşık 300 civcivden bir kısmı sıcaktan ve susuzluktan telef odu.

Onları fark eden bir balıkçı ise belediyeyi arayarak ihbarda bulundu.

Civcivler koruma altına alındı

Telef olan civcivler Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından toplandı.

Susuzluk ve sıcaktan bitkin düşenlere ise yem ve su verildikten sonra koruma altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

"Civcivleri ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış"

Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan açıklama yaptı.

Çelik, "Bu civcivleri ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik." dedi.

"Civcivlerin yaşaması yönünde elimizden geleni yapacağız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de bölgedeki çalışmaları inceledi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Tekin, civcivleri araziye terk edenlerin vicdanla bağlarının olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz haber alır almaz ekiplerimizle geldik. Civcivlerin sulaması ve yemlemesi yapıldı. Civcivler buradan güvenli bir ortama götürülecek, karantinaya alınacak ve karantina süresi sonunda eğer sahibi çıkmazsa bir çiftçimize sahiplendirip bakımını üstlenmesini sağlayacağız. Böylece civcivlerin yaşaması yönünde elimizden geleni yapacağız. Birkaç civciv sıcaktan ve susuzluktan telef olmuştu. O civcivleri de laboratuvara gönderiyoruz. Onların da tahlillerini yaptırıp önlemleri alacağız."