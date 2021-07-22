Kekova Yatlimanı'nda demirli bulunan yaklaşık 18 metre uzunluğundaki "Domino" isimli günübirlik tur teknesinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede ahşap tekneyi sardı.

Alevleri fark eden çevredekiler, halatlarını çözdükleri tekneyi açığa doğru ittirdi. Bu sırada limandaki diğer tekneler alevlerin sıçrama ihtimaline karşı bölgeden uzaklaştırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Tekne kullanılamaz hale geldi

Yaptıkları müdahale rağmen yangını kontrol altına alamayan denizciler, motorlu testere yardımıyla delikler açtıkları teknenin alabora almasını sağladı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonrası tur teknesi kullanılamaz hale geldi.