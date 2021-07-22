Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 20:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yaralı kuşa 112 ekibi müdahale etti
Gaziantep'te 112 ekibi yolda rastladıkları yaralı bir kuşa pansuman yaptı. O görüntüleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.
Gaziantep'te sağlık çalışanları görevden dönüyordu. Yolda önlerine yaralı bir kuş düştü. 112 ekibi hemen müdahale etti.
Kuşun ayağı kırılmıştı. Olay yerinde pansuman yapıldı.
İlk müdahalenin ardından yaralı kuş 112 istasyonuna götürüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personelinin bu davranışını "Sağlık çalışanı kalbi, sağ olun arkadaşlar" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.
Etiketler: Fahrettin Koca Gaziantep Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz