Bodrum'dan Çeşme'ye, Marmaris'ten Kuşadası'na...

Ege'de turizm merkezleri yılın en kalabalık günlerini yaşıyor.

"Son 10 yılın en güzel bayramını yaşıyoruz diyebiliriz"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, turizm bölgelerindeki yoğunlukla ilgili şunları söyledi:

"Biz bu bayramı gayet güzel geçiriyoruz. Hatta son 10 yılın en güzel bayramını yaşıyoruz diyebiliriz pandemi sonrası. Tabi turizm sektörüne bakınca 50'nin üzerindeki sektörün lokomotifi. Haziran ayından bu yana Adana'daki karpuz üreticisinden, Edremit'teki zeytin üreticisine kadar hepsinde bir hareketlilik var."

[Fotoğraf: AA]

Rezervasyonlar bayram sonrasında da devam ediyor

Yabancı turist ve gurbetçilerin de talebi yüksek. Bayram sonrası süren rezervasyonlar, turizmcilerin sezon hedefini büyüttü.

Yakupr Demir, "2019 yılına baktığımız zaman son 10 yılın altın yılıydı, turizmdeki hareketlilik ve turizmdeki ciro olağanüstüydü. Biz pandemi sonrasında böyle bir beklentimiz yoktu, ama bu yıl sanki 2019 yılı beklentimize doğru ilerliyor gibiyiz" dedi.

Bu sene turizm sezonunun ekim ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]