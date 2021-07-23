Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre ilçede 23 Temmuz Cuma günü (bugün) rüzgarlar Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre olacağı tahmin edildi.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz Cuma tarihinde gün boyu denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

3 kişi hala bulunamadı

Öte yandan Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verilmişti.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.