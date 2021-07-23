Rus uzmanlar: Türkiye, bölgesel güç haline dönüştü
Türkiye-Rusya ilişkilerini masaya yatıran Rus uzmanlar, Türkiye'nin uluslararası alanda önemli rol oynadığını ve bölgesel güç haline dönüştüğünü söyledi.
Rus uzmanlar, "Rusya ve Türkiye: Dün, Bugün, Yarın" konulu yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.
Ankara-Moskova ilişkilerini Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde değerlendirdi.
"Türkiye son dönemde, uluslararası alanda önemli rol oynuyor"
Rusya ve Türkiye'nin arasındaki ilişkilerinin önemine işaret eden Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü Müdürü Oleg Karpoviç, "Türkiye son dönemde, uluslararası alanda önemli rol oynuyor" dedi.
Karpoviç, Türkiye'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya'da da rolünün arttığını söyledi.
"Türkiye, son 5 yılda bölgedeki konumunu güçlendirdi"
Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gadjiyev de, Türkiye'nin bölgesel ve küresel siyasetteki statüsünün değiştiğini vurguladı.
Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizen Gadjiyev, "Türkiye, son 5 yılda bölgedeki konumunu güçlendirdi ve komşu ülkeler üzerinde etkisini artırdı" dedi.
"Erdoğan, güçlü lider"
Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü Avrasya Araştırmalar Merkezi Başkanı Ali Mustafabeyli ise, "Erdoğan, güçlü lider. Erdoğan, bağımsız şekilde hareket etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.