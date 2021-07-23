Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 03:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otomobilin çarptığı iki yaya hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı iki yaya hayatını kaybetti.
Tarsus-Pozantı TEM Otoyolu Eskişehir Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Z. ve H.Ç.'ye çarptı.
Sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri iki kişinin de öldüğünü belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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